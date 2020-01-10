Офис генерального прокурора Украины обратился с просьбой воздержаться от спекуляций относительно досудебного расследования авиакатастрофы рейса «Тегеран-Киев» авиакомпании МАУ. Об этом 10 января сообщается в Facebook ведомства

На Украине заговорили о религии иранцев, которая тормозит расследование катастрофы Boeing © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Учитывая это, мы призываем политиков, бывших прокуроров без юридического образования и базовых знаний уголовного права и процесса воздержаться от бесстыдного пиара на горе людей», — говорится в сообщении.

Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook, что авиакатастрофа должна расследоваться не Нацполицией, а Офисом генпрокурора. Он объяснил это «страусиной политикой» и описал свое видение того, как в данной ситуации должны действовать правоохранительные органы Украины.