Отмечается, что на данный момент принимаются все меры для исследования обстоятельств авиакатастрофы. В частности, Офис генерального прокурора уже обратился к иностранным партнерам с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию. Кроме того, принимаются меры по организации совместной работы следователей государств, граждане которых пострадали, по расследованию причин катастрофы.
«Учитывая это, мы призываем политиков, бывших прокуроров без юридического образования и базовых знаний уголовного права и процесса воздержаться от бесстыдного пиара на горе людей», — говорится в сообщении.
Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook, что авиакатастрофа должна расследоваться не Нацполицией, а Офисом генпрокурора. Он объяснил это «страусиной политикой» и описал свое видение того, как в данной ситуации должны действовать правоохранительные органы Украины.