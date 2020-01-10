Концерн Boeing опубликовал внутренние документы по разработке лайнера 737 MAX, в частности, переписку сотрудников, которые критиковали проект. Об этом 9 января сообщает The New York Times

«Чей-то беспилотник»: Клинцевич выдвинул версию крушения украинского Boeing © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк издание, сотрудники Boeing высмеивали федеральные правила и шутили о потенциальных недостатках модели 737 Max в процессе ее разработки. Отмечается, что наиболее резонансные сообщения включали беседы между пилотами Boeing и другими сотрудниками о проблемах программного обеспечения и других проблемах с симуляторами полета для самолета MAX, позже попавшего в две аварии, в конце 2018 и начале 2019 годов.

«Бог до сих пор не простил меня за сокрытие, которое я совершил в прошлом году», — приводит издание цитату из сообщения, которое один из сотрудников Boeing отправил одному из коллег в 2018 году.

Еще один из сотрудников высказался о Boeing 737 MAX так: «Этот самолет спроектировали клоуны, которыми управляют обезьяны». Boeing перед публикацией документов предупредил, что они содержат "провокационные заявления", и извинился за содержание переписки.