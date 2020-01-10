Клиенты авиакомпании Ernest, около 160 одесситов, два дня не могут вылететь из Италии, чтобы вернуться домой на Украину. Об этом 10 января сообщает «Думская»

На Бали мотоциклист оставил украинку умирать у дороги после ДТП © Facebook Andy Kolesnik

«Рейс должен был улететь вчера 9 января в 15:00, потом в 17:00, потом в 21.00. В итоге людей развернули у гейта, сказали собирать чемоданы, рейс отменен. Долго решали с расселением, и кто будет за это платить»,- рассказал одессит Владимир Беленький.

Также сообщается, что утром 10 января рейс снова отменили, поэтому все туристы отказываются покидать терминал неапольского аэропорта.

Международный аэропорт «Львов» на своей странице в Facebook сообщает, что отменены рейсы в Венецию и обратно. Также задерживаются рейсы из Милана. Время вылета рейса из Львова в Неаполь переносится на вечер, а обратный рейс на более позднее время.

Авиационные власти Италии ENAC 29 декабря объявили о приостановке действия лицензии лоукоста Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года. Авиаперевозчику запретили продажу билетов, однако предоставили возможность выполнить перелеты в новогодние праздники.