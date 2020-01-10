Департамент судейства Российского футбольного союза возглавил 44-летний венгр Виктор Кашшаи. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте РФС 9 января

«Российский футбольный союз сообщает о кадровых назначениях руководителей двух департаментов — судейства и инспектирования. Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса», — говорится в публикации.

Следует отметить, что Кашшаи за свою карьеру запомнился большим количеством судейских ошибок, и самые яркие из них до сих пор вызывают ярость у украинских болельщиков.

Так, на чемпионате Европы 2012 года, проходившем в Польше и на Украине, он не засчитал гол украинской команды в ворота англичан. В итоге Великобритания выиграла со счетом 1:0.

Позднее, в сезоне 2018-19 годов, в матче Шахтер — Манчестер Сити группового этапа Лиги чемпионов он назначил пенальти в ворота украинской команды, который болельщики назвали самым смешным в истории. На повторе видно, что футболист МС в метре от игрока Шахтера нарочно цепляется носком бутсы за газон и падает.

Теперь Кашшаи будет объяснять российским арбитрам, как судить матчи российского футбольного чемпионата.