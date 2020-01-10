Верховная Рада опубликовала текст проекта закона о медиа, который предусматривает введение так называемого кодекса работы СМИ. Текст законопроекта 10 января опубликован на сайте украинского парламента

Главным органом, которому предстоит осуществлять надзор за медиарынком, будет Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания. Этот орган займется регистрацией медиа — в том числе, и онлайн-СМИ. Нацсовет отказывает в регистрации иностранного линейного медиа, зарегистрированного в «государстве-агрессоре», т.е. России. «Не прямая цензура, но попытка накинуть узду»: Золотарев об украинском законе о СМИ © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

«Запрещается распространять материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора (страны-оккупанта), ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором (государством-оккупантом), и их отдельных действий», — говорится в проекте закона.

Также устанавливается запрет на позитивное изображение нацистов, коммунистов и работников советских органов государственной безопасности. С хорошей стороны можно показывать только тех, кто принимал участие в развитии украинской культуры и науки.

Согласно закону, изменяется система санкций. Сначала медиа получит предписание и только если нарушения не будут устранены, будет применен штраф, который Нацсовет будет накладывать самостоятельно. Среди санкций также есть аннулирование лицензии и/или отмена регистрации (обращение в суд) и запрет на распространение СМИ на территории Украины.