Главным органом, которому предстоит осуществлять надзор за медиарынком, будет Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания. Этот орган займется регистрацией медиа — в том числе, и онлайн-СМИ. Нацсовет отказывает в регистрации иностранного линейного медиа, зарегистрированного в «государстве-агрессоре», т.е. России.
«Запрещается распространять материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора (страны-оккупанта), ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором (государством-оккупантом), и их отдельных действий», — говорится в проекте закона.
Также устанавливается запрет на позитивное изображение нацистов, коммунистов и работников советских органов государственной безопасности. С хорошей стороны можно показывать только тех, кто принимал участие в развитии украинской культуры и науки.
Согласно закону, изменяется система санкций. Сначала медиа получит предписание и только если нарушения не будут устранены, будет применен штраф, который Нацсовет будет накладывать самостоятельно. Среди санкций также есть аннулирование лицензии и/или отмена регистрации (обращение в суд) и запрет на распространение СМИ на территории Украины.