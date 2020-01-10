«С одной стороны, Украина имеет к нему (Дню Победы. — Ред.) отношение, а с другой стороны это отношение не очень проявляет по целому ряду причин — по переформатированию исторической памяти, по изменению отношения к Великой Отечественной войне. Для Украины и действующей власти это важно — какой они найдут вариант, для того, чтобы или принять участие в празднованиях в той или иной форме, или дистанцироваться от этих празднований и подать знак, что та историческая политика, которая проводилась при Порошенко, продолжается», — объяснил политолог.
В последние годы на Украине большая часть официальных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, проходят 8 мая, в День памяти и примирения. Привычное 9 мая стало народным праздником — украинцы участвуют в шествиях «Бессмертного полка», которые стараются сорвать националисты.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ряд зарубежных лидеров, в том числе президентов стран СНГ. В Кремле также пообещали пригласить и президента Украины Владимира Зеленского, однако официального предложения пока не поступало.