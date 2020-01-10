В ближайшие месяцы официальному Киеву предстоит принять важное решение: участвовать в праздновании 75-летия Победы или поддержать историческую политику экс-президента Петра Порошенко. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Павел Рудяков

«С одной стороны, Украина имеет к нему (Дню Победы. — Ред.) отношение, а с другой стороны это отношение не очень проявляет по целому ряду причин — по переформатированию исторической памяти, по изменению отношения к Великой Отечественной войне. Для Украины и действующей власти это важно — какой они найдут вариант, для того, чтобы или принять участие в празднованиях в той или иной форме, или дистанцироваться от этих празднований и подать знак, что та историческая политика, которая проводилась при Порошенко, продолжается», — объяснил политолог.

Праздник и да, и нет: киевляне неофициально все-таки отметили 9 мая как День Победы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее президент России Владимир Путин пригласил на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ряд зарубежных лидеров, в том числе президентов стран СНГ. В Кремле также пообещали пригласить и президента Украины Владимира Зеленского, однако официального предложения пока не поступало.