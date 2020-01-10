Офис генерального прокурора Украины обратился к Канаде с просьбой предоставить информацию о расследовании авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ под Тегераном. Об этом 10 января сообщается на сайте ведомства

«Тонкий, холодный расчет Киева». Эксперт рассказал, зачем Зеленский ищет «русский след» в иранской трагедии © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк Джастина Трюдо была обнародована информация, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов относительно возможного поражения ракетой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев.

«Офис генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ», — говорится в сообщении.