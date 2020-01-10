Отмечается, что в ходе официального выступления премьер-министра Канады Джастина Трюдо была обнародована информация, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов относительно возможного поражения ракетой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев.
«Офис генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ», — говорится в сообщении.