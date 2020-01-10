Судьи апелляционного суда Киева заявили о вмешательстве в правосудие адвоката подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Соответствующее заявление обнародовали вечером 9 января на сайте суда

Суд перенес место домашнего ареста подозреваемой по делу Шеремета © РИА Новости, Андрей Старостин | Перейти в фотобанк

«Во время судебного заседания 20 декабря 2019 г. при обсуждении вопроса о возможности продолжения апелляционного рассмотрения без участия прокурора и поступления перед судебным заседанием материалов судебного производства, с которыми коллегия судей ознакомлена, адвокат сообщил, что в случае отложения судебного заседания на другую дату он не покинет зал судебного заседания, и в утвердительной форме высказался, что отложения судебного заседания при каких условиях не произойдет», — говорится в заявлении.

Судьи считают, что такие действия адвоката свидетельствуют о том, что он использовал средства и методы, которые противоречат действующему законодательству, с целью дискредитации суда и осуществление на судей незаконного влияния.

Кроме того, было повреждено имущество Киевского апелляционного суда, в том числе мебель и технические устройства.