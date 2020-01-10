Речь в нем идет о судебном заседании по апелляции на предыдущее решение суда о содержании Кузьменко под стражей.
«Во время судебного заседания 20 декабря 2019 г. при обсуждении вопроса о возможности продолжения апелляционного рассмотрения без участия прокурора и поступления перед судебным заседанием материалов судебного производства, с которыми коллегия судей ознакомлена, адвокат сообщил, что в случае отложения судебного заседания на другую дату он не покинет зал судебного заседания, и в утвердительной форме высказался, что отложения судебного заседания при каких условиях не произойдет», — говорится в заявлении.
Судьи считают, что такие действия адвоката свидетельствуют о том, что он использовал средства и методы, которые противоречат действующему законодательству, с целью дискредитации суда и осуществление на судей незаконного влияния.
Кроме того, было повреждено имущество Киевского апелляционного суда, в том числе мебель и технические устройства.