«Мы имеем дело с тонким, холодным расчетом Киева. Администрация [Владимира] Зеленского ищет любой способ оказаться в друзьях [Дональда] Трампа. И нынешняя ситуация с Ираном выбрана ими как нельзя кстати. Расчет прост: Киеву выгодно бросить тень на Москву, связав ее с трагедией в иранском небе», — сказал Леонков.
По его словам, такой ход наверняка понравится кураторам Киева в Вашингтоне.
Для команды Зеленского это гарантия получить международную, финансовую и военную поддержку от США.
«В трагедии с "Боингом", упавшим в Иране, они ищут хоть какую-то зацепку, чтобы обвинить Россию. На этот раз в том, что у Ирана есть зенитные ракетные комплексы "Тор", поставленные нашей страной еще в 2007-м. По кривой киевской логике, это значит, что косвенно в авиакатастрофе виноваты мы», — добавил эксперт.