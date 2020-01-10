Киев умышленно озвучивает бредовый пассаж на тему «русского следа» в трагедии с украинским самолётом. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, передает 9 января mk.ru

Эксперт пояснил, почему Киев не найдет «российские ракеты» в деле о крушении Boeing в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк сказал Леонков.

По его словам, такой ход наверняка понравится кураторам Киева в Вашингтоне.

Для команды Зеленского это гарантия получить международную, финансовую и военную поддержку от США.

«В трагедии с "Боингом", упавшим в Иране, они ищут хоть какую-то зацепку, чтобы обвинить Россию. На этот раз в том, что у Ирана есть зенитные ракетные комплексы "Тор", поставленные нашей страной еще в 2007-м. По кривой киевской логике, это значит, что косвенно в авиакатастрофе виноваты мы», — добавил эксперт.