Зенитные ракетные комплексы «Тор» были поставлены в Иран больше десяти лет назад, так что называть их «российскими» неправильно. Об этом заявил эксперт по иранской военной тематике Юрий Лямин, передает 9 января mk.ru

Украинский самолет в Иране могли сбить двумя ракетами – CNN © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

По всей видимости, считает эксперт, называть вещи своими именами в Киеве не хотят, чтобы не испортить отношения с Тегераном. Другое дело — говорить о «российском следе»: отношения с РФ и так испорчены.

«Даже если предположить, что версия с "Тором" верна, то случившееся в принципе не имеет никакого отношения к России. А попытки найти "российский след" — это популизм и безнравственный пиар на крови», — сказал Лямин.

Ранее в сети появилось фото, на котором предположительно снят фрагмент ракеты системы «Тор», якобы сфотографированный вблизи места падения Boeing. Фото взято «в разработку» как украинским следствием, так и журналистами.

По мнению Лямина, снимки также вызывают вопросы.

«До сих пор неизвестно, где и когда было сделано это фото. Нет снимков, сделанных с других ракурсов, которые позволили бы привязать место съемки к конкретной местности или хотя бы к лежащим на земле обломкам самолета. То, что снято на этом фото, в принципе похоже на головную маневрирующую часть ракеты "Тор". Однако на этом все аргументы в пользу этой версии исчерпываются», — объяснил эксперт.