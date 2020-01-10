Политический кризис в Абхазии связан с тем, что целый ряд давно назревших решений в экономике и политике откладывался на потом. Об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин 10 января в комментарии радио Sputnik

Протестующие в Абхазии вскрыли оружейную комнату Администрации президента © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Рауля Хаджимбы, из-за победы которого на выборах в сентябре начались крупные протесты.

Незадолго до этого несколько сотен граждан, несогласных с официальным итогом президентских выборов, ворвались в здание Администрации президента в Сухуме и призвали Хаджимбу уйти в отставку.

Парламентарий отметил, что в этой ситуации виноваты не только власти, но и оппозиция, поскольку она, по его мнению, очень часто, используя разные парламентские и непарламентские методы, блокировала те решения, которые давным-давно могли бы быть приняты.

«Я имею в виду прежде всего решения в экономике, культурной сфере, связанные с проблемами, которые в Абхазии носят, к сожалению, застарелый характер и не дают ей развиваться теми темпами, которыми она развиваться достойна», — отметил Затулин.

Депутат добавил, что выступает против того, чтобы власть переходила в результате какого-то переворота и под давлением, но сейчас ситуация осложняется тем, что у Хаджимбы есть не только противники, но и союзники, которые тоже могут прийти в движение.

Все эти факторы чреваты серьезной дестабилизацией, которой стоит постараться избежать, подытожил политик.