Частный предприниматель Василий Шевчук из Тернопольской области установил очередной региональный рекорд. Об этом сообщило интернет-издание «Высокий замок» 9 января

Рекордный банош в паровозном котле. В Ивано-Франковске сварят тонну знаменитой гуцульской каши © smak.ua

В декабре прошлого года он без верхней одежды и босиком пробежал 10 километров вокруг тернопольского пруда и попал в местную книгу рекордов. В этом году Шевчук решил улучшить свое достижение, но не только ради нового рекорда.

«Хочу донести до людей, что можно быть здоровым без таблеток и других лекарств. Для этого нужно закаляться и стараться вести правильный образ жизни», — сообщил Василий.

В «Книге рекордов Тернополя» ему теперь посвящено четыре записи. Помимо нового рекорда, это «самый быстрый забег вокруг тернопольского пруда без верхней одежды», «самое продолжительное пребывание человека без одежды под снегом с головой в истории Тернополя» и отжимания от пола на двух пальцах обеих рук — 63 раза за 1 минуту.