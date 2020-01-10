Мужчина в мороз пробежал 27 километров босиком по бездорожью. Он рассказал, что ежедневно бегает без обуви, в одних только шортах, уже более 20 лет. Считает, что именно в этом секрет его хорошего самочувствия и здоровья.
В декабре прошлого года он без верхней одежды и босиком пробежал 10 километров вокруг тернопольского пруда и попал в местную книгу рекордов. В этом году Шевчук решил улучшить свое достижение, но не только ради нового рекорда.
«Хочу донести до людей, что можно быть здоровым без таблеток и других лекарств. Для этого нужно закаляться и стараться вести правильный образ жизни», — сообщил Василий.
В «Книге рекордов Тернополя» ему теперь посвящено четыре записи. Помимо нового рекорда, это «самый быстрый забег вокруг тернопольского пруда без верхней одежды», «самое продолжительное пребывание человека без одежды под снегом с головой в истории Тернополя» и отжимания от пола на двух пальцах обеих рук — 63 раза за 1 минуту.