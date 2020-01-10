Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что мошенники используют ее фотографии для продажи фальсифицированных лекарств. Об этом вечером 9 января она написала на своей странице в Facebook

Она отметила, что мошенники не в первый раз используют логотипы Минздрава и ее фотографии для продажи фейковых лекарств. По словам Супрун, летом активно рекламировался препарат, который якобы рекомендовало министерство для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Супрун пожаловалась на Facebook, удаливший ее хвалебный пост о Бандере © Facebook/Уляна Супрун

«Я никогда не рекламировала лекарства, не рекомендовала и не предлагала их приобрести со скидкой, и не буду этого делать. Также этого не должны делать ни министерство, ни другие государственные учреждения. Поэтому если видите рекламу лекарств, "рекомендованных Минздравом Украины", — знайте, что это фейк», — написала она.

Супрун напомнила, что на Украине можно продавать только те лекарства, которые прошли специальную проверку и имеют государственную регистрацию. Также она отметила, что в стране не существует законных онлайн-аптек. Поэтому Супрун порекомендовала заказывать лекарства в интернете с доставкой по почте.