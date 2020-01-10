Украинку Надежду Фурсенко оставили умирать на обочине дороги, после того как она попала в ДТП на острове Бали. Об этом на днях на своей странице в Facebook рассказал брат девушки Андрей Колесник

Инцидент произошел 7 января. По словам молодого человека, неизвестный предложил Надежде подвезти ее на мотоцикле на вечеринку, но не справился с управлением и «потерял» пассажирку на повороте. Но вместо того чтобы помочь травмированной девушке, водитель скрылся.

Лежащую на обочине девушку заметили местные жители и отвезли ее в клинику. Врачи поставили ей диагноз — кровоизлияние в мозг, однако прооперировать украинку сразу не смогли, так как нейрохирурга не было на месте.

На следующий день пострадавшую пришлось перевести в другую, дешевую клинику, так как страховая компания отказалась оплачивать пребывание в более дорогой. В четверг, 9 января, девушку прооперировали на средства неравнодушных украинцев, которые удалось собрать ее брату. Украинские туристы чудом выжили, возвращаясь из Египта © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Оценку состояния здоровья Надюши можно описать так: ухудшений и осложнений пока не выявлено. По словам врачей, она слышит, немного шевелила конечностями, но глаза еще не открывала и не говорила», — рассказал Андрей.

Он также отметил, что после многочисленных обращений в страховую фирму там «прогарантировали часть выплат» и запросили документы о произошедшем из местной полиции.