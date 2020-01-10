Во Львовской области предприниматели нашли способ использовать труд бобров в своих интересах, сообщило интернет-издание SEEDS 10 января

«Органический ягодный кооператив "Как пчела"» во Львовской области появился недавно, но уже активно занимается эксплуатацией природных ресурсов региона.

Фермеры называют это «симбиозом». В частности, они положили глаз на воду, запасенную бобрами неподалеку от их хозяйства.

«У нас живут бобры. Есть несколько дамб и несколько семей. Бобры у нас выполняют определенную функцию — у нас есть свое озеро, но на случай, если будет засушливый год, бобры создали нам запас воды на два года», — рассказал один из основателей предприятия Тарас Баландюк.

По его словам, бобры сделали запруду шириной 6 метров, длиной 120 и глубиной 4 метра. Этот запас воды компания намерена использовать для полива своих растений.

Естественно, бобры за это ничего не получат. У них ведь даже счет в банке не открыт.