Артистка попросила звезду боевиков 90-х сфотографироваться с ней. Получивший в 2016 году российское гражданство Сигал не отказал.
«Спросила, и мне любезно разрешил сделать фото Стивен Сигал. У него потрясающие жена и сын! Так приятно видеть звезду мирового уровня, абсолютно лишенную снобизма, и прекрасного семьянина! Ещё одно доказательство самодостаточных людей!» — высказалась об актере Милявская.
Поклонники заявили, что настоящая звезда на этом фото — она. Многие отметили, что у Лолиты даже больше подписчиков в Instagram (2,6 млн), чем у американской звезды (240 тысяч).
«Это он с вами фотографировался!», «Это ему повезло», «У него подписчиков меньше, чем у тебя», «Лолушка, вы его украшаете», «Хоть Стивен и мирового уровня, но подписчиков у нашей Лолиты всё равно больше. Это о чём-то говорит», «Из вас вышла бы отличная пара», «Легенда с легендой», — прокомментировали кадр фанаты Милявской.