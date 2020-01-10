Российская эстрадная певица и телеведущая родом из Украины Лолита Милявская сфотографировалась с американским актером Стивеном Сигалом во время своего отпуска в Арабских Эмиратах. Соответствующий снимок она выложила 9 января в своем Instagram

Милявская: Зеленского после тяжелейшей работы президентом уже не хватит на «95 квартал» © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Спросила, и мне любезно разрешил сделать фото Стивен Сигал. У него потрясающие жена и сын! Так приятно видеть звезду мирового уровня, абсолютно лишенную снобизма, и прекрасного семьянина! Ещё одно доказательство самодостаточных людей!» — высказалась об актере Милявская.

Поклонники заявили, что настоящая звезда на этом фото — она. Многие отметили, что у Лолиты даже больше подписчиков в Instagram (2,6 млн), чем у американской звезды (240 тысяч).

«Это он с вами фотографировался!», «Это ему повезло», «У него подписчиков меньше, чем у тебя», «Лолушка, вы его украшаете», «Хоть Стивен и мирового уровня, но подписчиков у нашей Лолиты всё равно больше. Это о чём-то говорит», «Из вас вышла бы отличная пара», «Легенда с легендой», — прокомментировали кадр фанаты Милявской.