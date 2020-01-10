«Готовьте ложки! Потому что казан для  рекордного баноша уже готов. Спасибо работникам ЛРЗ за такую красоту»,  — написал он.

Градоначальник рассказал, что рекорд будет установлен 11 января на  центральной площади города, где планируется сварить тонну этой каши.

Банош (также называют бануш, токан, чир) — традиционное украинское гуцульское блюдо, кукурузная каша, сваренная на сметане или сливках, к которой подают грибы, тертую брынзу и жареную копченую грудинку. Готовят его исключительно мужчины на открытом огне.