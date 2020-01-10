Гигантский котел для приготовления баноша - традиционного закарпатского блюда - изготовили на иванофранковском Локомотиворемонтном заводе (ЛРЗ). Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook 9 января

«Готовьте ложки! Потому что казан для рекордного баноша уже готов. Спасибо работникам ЛРЗ за такую красоту», — написал он.

Градоначальник рассказал, что рекорд будет установлен 11 января на центральной площади города, где планируется сварить тонну этой каши.

Банош (также называют бануш, токан, чир) — традиционное украинское гуцульское блюдо, кукурузная каша, сваренная на сметане или сливках, к которой подают грибы, тертую брынзу и жареную копченую грудинку. Готовят его исключительно мужчины на открытом огне.