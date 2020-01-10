По словам расследователя, учитывая несколько разных параметров, он попытался вычислить, откуда была запущена ракета. Грозев пришел к выводу, что этим местом могла быть только секретная военная база IRSG.

«Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости "Тор-М", я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG», — написал журналист.

Две главные версии. Почему в Иране потерпел крушение украинский Боинг
Две главные версии. Почему в Иране потерпел крушение украинский Боинг
© Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк
Крушение украинского самолета МАУ под Тегераном произошло утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета были 11 граждан Украины.

О том, что самолет был сбит иранской ракетой, накануне заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также его британский коллега Борис Джонсон и американские СМИ. Иран эти обвинения отвергает.