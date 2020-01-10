Ракета, которая, по мнению нескольких мировых лидеров, могла сбить украинский пассажирский самолет, могла быть запущена с секретной иранской военной базы IRSG. Об этом 9 января на своей странице в Twitter сообщил журналист Bellingcat Христо Грозев

По словам расследователя, учитывая несколько разных параметров, он попытался вычислить, откуда была запущена ракета. Грозев пришел к выводу, что этим местом могла быть только секретная военная база IRSG.

«Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости "Тор-М", я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG», — написал журналист.

Tried to compute the possible launch location. By using the visually perceived speed of movement of missile vs actual known TOR-M speed, I was able to compute angle relative to trajectory. This implied distance from launch site was approx. 6.5 km. One candidate: IRSG Secret Base pic.twitter.com/njetEIl0Vl — Christo Grozev (@christogrozev) January 9, 2020

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О том, что самолет был сбит иранской ракетой, накануне заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также его британский коллега Борис Джонсон и американские СМИ. Иран эти обвинения отвергает.