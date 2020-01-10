Этот же лось гулял по району в начале декабря прошлого года.
По словам зоозащитников, он забрел в жилой сектор еще будучи маленьким лосенком. Поймать его они не могут, так как сообщения о животном поступают, когда оно уже убегает.
«Проблема в том, что для того, чтобы ловцу из зоопарка собрать машину, ружье для отстрела снотворного, препараты и доехать до вас нужно минимум полтора-два часа. А лося никто не наблюдает постоянно, он прошел по улице и ушел. И позвонили нам уже после того, как он ушел. Пожалуйста, если кто-то видит лося, понаблюдайте за ним и тогда звоните», — отметили зоозащитники.