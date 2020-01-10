В украинской столице снова заметили лося, бродящего возле жилых домов. Дикое животное появилось в Голосеевском районе 9 января, соответствующую фотографию опубликовали в Facebook-группе «Типичный Киев»

По Киеву разгуливает лось, которого не могут поймать

По словам зоозащитников, он забрел в жилой сектор еще будучи маленьким лосенком. Поймать его они не могут, так как сообщения о животном поступают, когда оно уже убегает.

«Проблема в том, что для того, чтобы ловцу из зоопарка собрать машину, ружье для отстрела снотворного, препараты и доехать до вас нужно минимум полтора-два часа. А лося никто не наблюдает постоянно, он прошел по улице и ушел. И позвонили нам уже после того, как он ушел. Пожалуйста, если кто-то видит лося, понаблюдайте за ним и тогда звоните», — отметили зоозащитники.