«Так, по состоянию на 9 января 2020 года следователями ГСУ НП вместе с прокурорами Офиса генерального прокурора было проведено ряд следственных действий, в частности, отобраны образцы ДНК у родственников жертв авиакатастрофы и проведен их допрос», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Офис генпрокурора также занимается организацией репатриации тел погибших на Украину и выяснением причин крушения.
Крушение украинского самолета МАУ в Иране произошло утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета были 11 граждан Украины.