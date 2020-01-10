Следователи Нацполиции и Офиса генпрокурора взяли образцы ДНК у родственников жертв крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом в четверг, 9 января, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины

«Так, по состоянию на 9 января 2020 года следователями ГСУ НП вместе с прокурорами Офиса генерального прокурора было проведено ряд следственных действий, в частности, отобраны образцы ДНК у родственников жертв авиакатастрофы и проведен их допрос», — говорится в сообщении.

Крупнейшие авиакатастрофы в истории независимой Украины © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Крушение украинского самолета МАУ в Иране произошло утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета были 11 граждан Украины.