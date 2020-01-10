Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения некоторых иностранных представителей о том, что Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, большой ложью и мошенничеством. Об этом 10 января сообщает «Интерфакс»

«Там было что-то не так». Эксперты о гибели украинского самолета в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк заявил Рабей.

Он пригласил Национальный совет безопасности на транспорте США (NTSB) присоединиться к расследованию. Кроме того, для участия в расследовании причин авиакатастрофы иранские власти пригласили Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB).

О том, что Иран причастен к крушению накануне заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также его британский коллега Борис Джонсон и американские СМИ.