«После того, как станет известно, что эти обвинения являются мошенническими, никто не посмеет взять на себя ответственность за такую большую ложь. <…> Очень жаль, что эта психологическая операция правительства США и тех, кто поддерживает ее сознательно и несознательно, добавляет оскорблений к чувствам семей погибших», — заявил Рабей.
Он пригласил Национальный совет безопасности на транспорте США (NTSB) присоединиться к расследованию. Кроме того, для участия в расследовании причин авиакатастрофы иранские власти пригласили Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB).
О том, что Иран причастен к крушению накануне заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также его британский коллега Борис Джонсон и американские СМИ.