Главным вопросом, который обсудили Алексей Гончарук и Мелинда Симмонс, были сроки подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве между Киевом и Лондоном, после того как Британия покинет Европейский союз.
«Мы ожидаем подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. В декабре 2019 года мы достигли договоренностей относительно положений торговой части соглашения. Проведение переговоров по политической части соглашения мы ожидаем уже 14-15 января», — приводит заявление премьера официальный сайт Кабмина.
Еще одной темой обсуждения с послом Великобритании стал вопрос визового режима для граждан Украины.Как заявил Гончарук, после обретения безвиза со странами ЕС для украинских граждан весьма актуальным является упрощение процедуры получения и британских виз. На данный момент, по признанию премьер-министра, это болезненный вопрос.
Напомним, в четверг, 9 января, Палата общин парламента Британии поддержала в третьем чтении законопроект о выходе из состава ЕС. За окончательную поддержку соглашения по Brexit проголосовали 330 депутатов, 231 — против.