Глава Кабмина Алексей Гончарук обсудил с послом Великобритании Мелиндой Симмонс форматы сотрудничества после выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Об этом 10 января сообщила пресс-служба украинского правительства

Главным вопросом, который обсудили Алексей Гончарук и Мелинда Симмонс, были сроки подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве между Киевом и Лондоном, после того как Британия покинет Европейский союз.

«Мы ожидаем подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. В декабре 2019 года мы достигли договоренностей относительно положений торговой части соглашения. Проведение переговоров по политической части соглашения мы ожидаем уже 14-15 января», — приводит заявление премьера официальный сайт Кабмина.

Еще одной темой обсуждения с послом Великобритании стал вопрос визового режима для граждан Украины. Семиноженко: С самого начала было понятно, что безвиз — путь к масштабной трудовой миграции © semynozhenko.net | semynozhenko.net | Перейти в фотобанк

Напомним, в четверг, 9 января, Палата общин парламента Британии поддержала в третьем чтении законопроект о выходе из состава ЕС. За окончательную поддержку соглашения по Brexit проголосовали 330 депутатов, 231 — против.