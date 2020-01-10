Правительство Украины заложило в государственном бюджете на 2020 год 40 млн гривен (чуть более 101 млн руб.) на компенсацию за жилье, разрушенное в результате боевых действий в Донбассе. Об этом 10 января сообщил сайт «Радио Свобода»

По заявлению заместителя министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Руслана Калинина, это самая незначительная сумма, которую государство намерено выделить на эти цели за последние 5 лет.

«Мы понимаем, что этой суммы недостаточно, однако сейчас наше министерство разрабатывает порядок, как будут выделяться эти средства. И люди, у которых жилье разрушено, смогут обращаться в министерство и получать такую помощь», — приводит слова чиновника издание.

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При этом Руслан Калинин обратил внимание, что в прошедшем 2019 году Кабмин выделил рекордную сумму — около полумиллиарда гривен (1,27 млрд руб.) на программу для вынужденных переселенцев «Доступное жилье» и программу для приобретения жилья в кредит под 3% годовых.

Однако даже этих средств не хватает на финансирование заявленных Кабмином программ.