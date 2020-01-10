В полицию неоднократно поступали жалобы от сельского головы по поводу того, что 31-летний местный житель запугивает людей и неадекватно себя ведет.
К нему направили двух участковых, которые попытались прояснить ситуацию. Однако селянин внезапно нанес удар отверткой в лицо одному из них и закрылся в доме.
Его мать сказала правоохранителям, что в помещении может быть оружие. Поэтому на место происшествия вызвали спецназовцев, которые задержали нападавшего.
Пострадавшего милиционера с пробитой щекой, травмой языка и выбитым зубом доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Следователи возбудили уголовное дело об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.