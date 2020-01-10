Правоохранители задержали мужчину, который травмировал участкового при исполнении служебных обязанностей в селе Гора Киевской области. Об этом сообщили 9 января в группе «Поліція Київської області» в Facebook

Депутата «Оппозиционного блока» ударили отверткой в грудь © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

К нему направили двух участковых, которые попытались прояснить ситуацию. Однако селянин внезапно нанес удар отверткой в лицо одному из них и закрылся в доме.

Его мать сказала правоохранителям, что в помещении может быть оружие. Поэтому на место происшествия вызвали спецназовцев, которые задержали нападавшего.

Пострадавшего милиционера с пробитой щекой, травмой языка и выбитым зубом доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовное дело об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.