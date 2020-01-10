Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) получил уведомление от Ирана для участия в расследовании крушения украинского самолета. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает 10 января РИА Новости

Украина.ру на Youtube Место крушения украинского пассажирского самолета Boeing-737 в Тегеране