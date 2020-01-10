Протест выражен в связи «с несогласованным с Украиной визитом».
У зв’язку із з черговим неузгодженим з Україною візитом В.Путіна до тимчасово окупованого Криму з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту.— Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) January 9, 2020
Накануне Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов, находясь на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Украинская сторона не впервые выражает протест после визита российских властей на полуостров, однако эти ноты Москва возвращает без рассмотрения.