Протест выражен в связи «с несогласованным с Украиной визитом».

Путин присутствовал на масштабных учениях ВМФ России в Черном море
Путин присутствовал на масштабных учениях ВМФ России в Черном море
© РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк
Накануне Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов, находясь на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов».

Украинская сторона не впервые выражает протест после визита российских властей на полуостров, однако эти ноты Москва возвращает без рассмотрения.