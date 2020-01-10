Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым. Об этом 9 января сообщила пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко в своем Twitter

Украина.ру на Youtube Место крушения украинского пассажирского самолета Boeing-737 в Тегеране