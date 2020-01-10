Если на обнищавшей и обезлюдевшей Украине останутся 15-20 миллионов человек, европейские государства, которые из-за наплыва мигрантов испытывают проблемы с нехваткой земель, могут вынудить Киев продать им свои территории. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем интервью телеканалу «112 Украина»

Карасев объяснил, почему Украина больше не сможет совмещать Бандеру и Жукова

По его словам, если страну покидают квалифицированные врачи или конструкторы, то теряются технологические навыки, и страна превращается в полуаграрную державу, где ещё доживают своё какие-то предприятия.

Политолог добавил, что, пока на Украине не будет восстановлено промышленное производство, построить успешную страну будет невозможно, так как уровень доходов определяется именно уровнем промышленного производства.