«Придёт время, и скажут: "Знаете, у вас слишком много территорий. Вы неудачные, экономика не развивается, у власти коррупция, общество коррумпированное, безнадёжное, зачем вам такая территория? Продавайте". Это ещё по-хорошему, если так скажут. А кто-то может и забрать», — подчеркнул эксперт.
По его словам, если страну покидают квалифицированные врачи или конструкторы, то теряются технологические навыки, и страна превращается в полуаграрную державу, где ещё доживают своё какие-то предприятия.
Политолог добавил, что, пока на Украине не будет восстановлено промышленное производство, построить успешную страну будет невозможно, так как уровень доходов определяется именно уровнем промышленного производства.