Конфликт Вашингтона и Тегерана будет обостряться и дальше, поскольку иранское правительство не может игнорировать угрозы американской стороны в свой адрес. Об этом рассказал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский 8 января в эфире Sputnik Армения

США и Иран: начало конца © REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | Перейти в фотобанк Касема Сулеймани. В ответ Тегеран выпустил ракеты класса земля-земля по иракским базам, где расположен военный контингент армии США.

В распоряжении Ирана, продолжил эксперт, есть серьезнейшая резидентура по всему миру, в том числе не только на Ближнем Востоке, но и в Латинской Америке, и даже на территории Соединенных Штатов.

«Если иранцы займутся этой ситуацией очень серьезно, то 11 сентября 2001 года покажется старыми добрыми временами. Иран это доказал, в свое время подняв на воздух израильское посольство и культурный центр в Аргентине», — категоричен Сатановский.

По его мнению, после убийства Сулеймани американцы, с точки зрения иранцев, могут пойти на все, вплоть до убийства верховного лидера, и Тегеран сегодня по сути объявил Пентагон террористической организацией.

Политолог добавил, что когда американцы угрожают уничтожить десятки объектов, в том числе и исторического, цивилизационного и культурного значения, то понятно, что должен последовать адекватный ответ.