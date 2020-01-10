Утром 8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа — более 170 человек, среди которых 11 граждан Украины, — погибли.
«Я не люблю эту компанию, такие жлобы, за чай и то надо платить. Терпеть не могу летать на них. Самолеты у компании разные. В основном не новые, насколько я понимаю. Но я не могу делать совершенно безответственное заявление о возрасте и техническом состоянии борта», — указал эксперт.
Погребинский добавил, что модель Boeing 737-800 сама по себе считается надежной и широко распространена на авиалиниях всего мира, на ней ему также приходилось часто летать.
При этом, по его мнению, нет никаких оснований считать, что трагедия как-то особенно скажется на работе президента или Верховной Рады или что она повлияет на внутриполитические расклады в Украине.