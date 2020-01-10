Если выяснится, что в компании Игоря Коломойского, которая обслуживала разбившийся в Иране самолет, пренебрегали нормами безопасности, то у нее возникнут проблемы, но к государству и к политической жизни страны это не имеет никакого отношения. Об этом рассказал политолог Михаил Погребинский 9 января в интервью «Комсомольской правде»

Погребинский рассказал, как крушение самолета в Иране отразится на внутренней политике Украины © Facebook, Михаил Погребинский | Перейти в фотобанк

«Я не люблю эту компанию, такие жлобы, за чай и то надо платить. Терпеть не могу летать на них. Самолеты у компании разные. В основном не новые, насколько я понимаю. Но я не могу делать совершенно безответственное заявление о возрасте и техническом состоянии борта», — указал эксперт.

Погребинский добавил, что модель Boeing 737-800 сама по себе считается надежной и широко распространена на авиалиниях всего мира, на ней ему также приходилось часто летать.

При этом, по его мнению, нет никаких оснований считать, что трагедия как-то особенно скажется на работе президента или Верховной Рады или что она повлияет на внутриполитические расклады в Украине.