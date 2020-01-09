«У меня есть подозрения на этот счет. Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку», — приводит телеканал CBS слова американского лидера.
При этом Трамп напомнил, что полет украинского самолета проходил при довольно-таки неблагоприятных окружающих обстоятельствах.
Утром 8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа — более 170 человек, среди которых 11 граждан Украины, — погибли.
При этом политолог Андрей Ермолаев считает, что к трагедии может быть причастна третья сторона, поскольку ни одно политическое и военное руководство в нынешних не стало бы играть в открытую друг против друга.