«Нефть и газ отступают на второй план». Жириновский назвал причину конфликта США и Ирана
«Нефть и газ отступают на второй план». Жириновский назвал причину конфликта США и Ирана
© РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк
«У меня есть подозрения на этот счет. Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку», — приводит телеканал CBS слова американского лидера.

При этом Трамп напомнил, что полет украинского самолета проходил при довольно-таки неблагоприятных окружающих обстоятельствах.

Утром 8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа — более 170 человек, среди которых 11 граждан Украины, — погибли.

При этом политолог Андрей Ермолаев считает, что к трагедии может быть причастна третья сторона, поскольку ни одно политическое и военное руководство в нынешних не стало бы играть в открытую друг против друга.

 