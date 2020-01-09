Президент США Дональд Трамп сомневается, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор. Он заявил об этом 9 января во время общения с журналистами в Белом Доме

«Нефть и газ отступают на второй план». Жириновский назвал причину конфликта США и Ирана © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

При этом Трамп напомнил, что полет украинского самолета проходил при довольно-таки неблагоприятных окружающих обстоятельствах.

Утром 8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа — более 170 человек, среди которых 11 граждан Украины, — погибли.

При этом политолог Андрей Ермолаев считает, что к трагедии может быть причастна третья сторона, поскольку ни одно политическое и военное руководство в нынешних не стало бы играть в открытую друг против друга.