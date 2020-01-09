Американский лидер Дональд Трамп хотел бы, чтобы бывший вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер дали показания Сенату Конгресса в рамках процедуры импичмента. Он заявил об этом 9 января во время общения с журналистами в Белом доме

Украинская ГТС и компромат на Байдена: Царев рассказал, что нужно США от Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Кроме того, Трамп хотел бы, чтобы на слушаниях также выступили осведомитель, написавший на него жалобу из-за июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, и глава спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

Демократы заявляют, что Трамп задерживал военную помощь Киеву, якобы требуя взамен от Зеленского расследовать дела против своего политического оппонента Байдена и его сына, которые оказались замешаны в коррупционных скандалах на Украине.

По мнению политолога Кирилла Молчанова, и демократы, и республиканцы в канун президентских выборов и дальше будут использовать украинский фактор в борьбе с оппонентами, бросая его друг другу, как горячую картошку, что не несет стране ничего хорошего.