«Я бы хотел услышать Хантера Байдена и Джо Байдена», — сказал глава государства.
Кроме того, Трамп хотел бы, чтобы на слушаниях также выступили осведомитель, написавший на него жалобу из-за июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, и глава спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.
Демократы заявляют, что Трамп задерживал военную помощь Киеву, якобы требуя взамен от Зеленского расследовать дела против своего политического оппонента Байдена и его сына, которые оказались замешаны в коррупционных скандалах на Украине.
По мнению политолога Кирилла Молчанова, и демократы, и республиканцы в канун президентских выборов и дальше будут использовать украинский фактор в борьбе с оппонентами, бросая его друг другу, как горячую картошку, что не несет стране ничего хорошего.