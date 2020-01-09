«Вон в декабре вышли рабочие "Южмаша" бастовать, требуя вернуть зарплату за 7 месяцев, разве можно было такое представить в те годы. А сейчас даже СМИ особого внимания на это не обратили. Обычное дело, увы!» — констатировал эксперт.
Теплов также отметил, что когда он учился в одной школе с Игорем Коломойским, то в те времена знаменитый олигарх был самым обычным спокойным еврейским мальчиком, увлекавшимся шахматами, и не был замечен в чем-то из ряда вон выходящем.
Журналист добавил, что среди горожан ожидания от молодых людей в команде президента Владимира Зеленского были очень большими и что рейтинг поддержки «Слуги народа» в городе до сих пор превышает 50%.