Вся научная, культурная и, как выяснилось позже, политическая элита ковалась в Южмашевском районе Днепропетровска. Правда, сейчас от былого величия ничего не осталось. Об этом рассказал главный редактор местной газеты «Горожанин» Виталий Теплов в интервью изданию Украина.ру

Журналист Виталий Теплов: В школе Коломойский был обычным еврейским мальчиком, увлекавшимся шахматами © Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк

Теплов также отметил, что когда он учился в одной школе с Игорем Коломойским, то в те времена знаменитый олигарх был самым обычным спокойным еврейским мальчиком, увлекавшимся шахматами, и не был замечен в чем-то из ряда вон выходящем.

Журналист добавил, что среди горожан ожидания от молодых людей в команде президента Владимира Зеленского были очень большими и что рейтинг поддержки «Слуги народа» в городе до сих пор превышает 50%.