Представители оппозиции 9 января взяли под контроль здание администрации президента Абхазии и парламента в Сухуми, сообщает «Интерфакс»

Сейчас в здании находится около 300 противников действующего президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Они не пускают никого внутрь и требуют отставки главы государства.

«Здесь были все силовые структуры, охраняли здание администрации президента. Они выполняли свои функции. Мы, чуть потолкавшись, зашли сюда, его здесь не увидели, потому что он отсюда выехал, уехал на госдачу. Мы его не считаем президентом Абхазии», — сказал один из организаторов митинга Ахра Авидзба.

Президент Абхазии сообщил о возможном введении чрезвычайного положения © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В четверг, 9 января, в Сухуми начались протесты сторонников оппозиции, которые требуют признать результаты президентских выборов в Абхазии недействительными.