«Когда в полицию поступила информация об обнаружении на одном из мусорных площадок Шостки мешков с мертвыми животными, по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели место происшествия и выяснили: в двух из четырех мешков находятся тела собак — на каждом из них имеются ножевые ранения, что, очевидно, и стало причиной смерти животных», — говорится в сообщении.
По факту произошедшего полицейские открыли уголовное дело по ч.1 ст.299 УК Украины (жестокое обращение с животными).
Отмечается, что это не первый случай жестокого убийства животных в Шостке: ранее жители города уже находили тела собак и кошек с признаками насильственной смерти.