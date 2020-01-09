На одной из мусорных площадок в городе Шостка полицейские обнаружили несколько мешков с телами собак и кошек. Об этом в четверг, 9 января, сообщила пресс-служба Нацполиции Сумской области

«Когда в полицию поступила информация об обнаружении на одном из мусорных площадок Шостки мешков с мертвыми животными, по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели место происшествия и выяснили: в двух из четырех мешков находятся тела собак — на каждом из них имеются ножевые ранения, что, очевидно, и стало причиной смерти животных», — говорится в сообщении.

Депутат Рады похвастался убийством животных © Morgane Lafond / flickr

Отмечается, что это не первый случай жестокого убийства животных в Шостке: ранее жители города уже находили тела собак и кошек с признаками насильственной смерти.