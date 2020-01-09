Девять случаев заболевания коклюшем среди детей зарегистрировали медики в Черновицкой области. Самому младшему из заболевших 2,5 месяца, сообщает 9 января на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины

По информации ЦОЗ, лишь 74% детей в минувшем году получили прививки от коклюша, дифтерии и столбняка.

Возвращение в Средневековье: в Киеве ожидают эпидемию дифтерии © РИА Новости, Варвара Гертье | Перейти в фотобанк

В прошлом году на Украине зафиксировали 2,063 тыс. случая коклюша. Это на 2% меньше по сравнению с данными за аналогичный период 2018 года.

Коклюш — инфекционное заболевание дыхательных путей, вызванное бактерией. Наиболее опасно это заболевание для детей младше двух лет.