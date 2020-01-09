По информации ЦОЗ, лишь 74% детей в минувшем году получили прививки от коклюша, дифтерии и столбняка.
В настоящее время врачи наблюдают за лицами, находившимися в контакте с больными, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
В прошлом году на Украине зафиксировали 2,063 тыс. случая коклюша. Это на 2% меньше по сравнению с данными за аналогичный период 2018 года.
Коклюш — инфекционное заболевание дыхательных путей, вызванное бактерией. Наиболее опасно это заболевание для детей младше двух лет.