В частности, винницкий производитель предлагает «стебную продукцию» в виде банок тушёнки с маркировкой «Сепар в масле», «Сепар в сметане», «Снегирь православный», «Сепар луганский выдержанный» (сепар — сокращенно от «сепаратист». — Ред.)
«Мир на условиях врага — это капитуляция. Поэтому мы предлагаем мир на наших условиях. Украина — независимость, сепару — цинк или жестяная банка. Вместе победим! Слава Украине!» — пишут пользователи.
Некоторые украинские блогеры, журналисты и общественные деятели любят устраивать подобные скандалы, заявляя о своем неприятии всего, что связано с Советским Союзом или с Россией.
В частности, проживающая во Франции писательница Ирена Карпа устроила скандал из-за того, что ее восьмилетнюю дочь на одном из занятий по итальянскому языку определили в группу с россиянами. При этом преподавательница заявила, что русские и украинцы — «одно и то же».
Журналист Роман Кулик обиделся на знакомую ему супружескую пару, которая сначала участвовала в марше вышиванок, а затем поехала отдыхать в Москву и положительно отзывалась о ней на русском языке.
А известный среди радикалов блогер, который пишет под ником Боцман, сильно оскорбился стилизованной под СССР новогодней открыткой, которую получил в турецком отеле.