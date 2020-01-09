На Украине начался выпуск продуктов питания, разжигающйй ненависть к жителям Донбасса. Об этом 9 января сообщает «Политнавигатор» со ссылкой на Facebook-сообщество «Сепар в сметане»

В Черновцах на входе в пиццерию наклеили оскорбительный для русскоязычных посетителей знак © Дмитрий Козионов / Страна.ua

«Мир на условиях врага — это капитуляция. Поэтому мы предлагаем мир на наших условиях. Украина — независимость, сепару — цинк или жестяная банка. Вместе победим! Слава Украине!» — пишут пользователи.

Некоторые украинские блогеры, журналисты и общественные деятели любят устраивать подобные скандалы, заявляя о своем неприятии всего, что связано с Советским Союзом или с Россией.

В частности, проживающая во Франции писательница Ирена Карпа устроила скандал из-за того, что ее восьмилетнюю дочь на одном из занятий по итальянскому языку определили в группу с россиянами. При этом преподавательница заявила, что русские и украинцы — «одно и то же».

Журналист Роман Кулик обиделся на знакомую ему супружескую пару, которая сначала участвовала в марше вышиванок, а затем поехала отдыхать в Москву и положительно отзывалась о ней на русском языке.

А известный среди радикалов блогер, который пишет под ником Боцман, сильно оскорбился стилизованной под СССР новогодней открыткой, которую получил в турецком отеле.