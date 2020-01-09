Интервью экс-премьера журналисту Дмитрию Гордону канал транслировал 5 октября этого года. В словах политика Нацсовет усмотрел «распространение языка вражды».
Член Нацсовета Сергей Костинский прокомментировал слова Азарова о том, что в Украине должен пройти трибунал по организаторам и исполнителям государственного переворота, наподобие Нюрнбергского.
«Ссылка на Нюрнбергский трибунал и его решения в отношении нацистов фактически является косвенным обвинением участников Революции достоинства в нацизме, преступлениях против мира и человечности, а это сознательное распространение необъективной информации, целью которой является разжигание вражды», — цитирует «Укринформ» Костинского.
Ранее сообщалось, что Национальный совет назначил внеплановую выездную проверку телеканала «Прямой» из-за слов ведущего, в которых якобы содержалось посягательство на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского.