Телеканалу «Макси-ТВ» придется заплатить более 105 тыс. гривен штрафа (свыше 268 тыс. рублей) за интервью с бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым. Такое решение 9 января принял Нацсовет Украины по вопросам теле- и радиовещания, передает «Укринформ»

Азаров у Гордона: новые украинские тренды © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Дмитрию Гордону канал транслировал 5 октября этого года. В словах политика Нацсовет усмотрел «распространение языка вражды».

Член Нацсовета Сергей Костинский прокомментировал слова Азарова о том, что в Украине должен пройти трибунал по организаторам и исполнителям государственного переворота, наподобие Нюрнбергского.

«Ссылка на Нюрнбергский трибунал и его решения в отношении нацистов фактически является косвенным обвинением участников Революции достоинства в нацизме, преступлениях против мира и человечности, а это сознательное распространение необъективной информации, целью которой является разжигание вражды», — цитирует «Укринформ» Костинского.

Ранее сообщалось, что Национальный совет назначил внеплановую выездную проверку телеканала «Прямой» из-за слов ведущего, в которых якобы содержалось посягательство на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского.