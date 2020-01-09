Канада запросила дипломатической поддержки у Италии после крушения украинского самолета Boeing в Иране. Об этом в четверг, 9 января, сообщил МИД Италии по результатам телефонного разговора министров двух стран

«После авиакатастрофы рейса PS752, которая стоила жизни 63 граждан Канады, и учитывая, что у Канады нет дипломатического представительства в Тегеране, министр (иностранных дел Канады Франсуа-Филипп) Шампань обратился к Италии за помощью в защите интересов Канады и содействии консульской помощи в Иране», — говорится в сообщении.

Крупнейшие авиакатастрофы в истории независимой Украины © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Министр иностранных дел Италии выразил соболезнования канадскому коллеге и заявил о полной готовности оказать поддержку.

Крушение украинского самолета МАУ в Иране произошло утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета были 11 граждан Украины.