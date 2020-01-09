«После авиакатастрофы рейса PS752, которая стоила жизни 63 граждан Канады, и учитывая, что у Канады нет дипломатического представительства в Тегеране, министр (иностранных дел Канады Франсуа-Филипп) Шампань обратился к Италии за помощью в защите интересов Канады и содействии консульской помощи в Иране», — говорится в сообщении.
Италия представляет интересы Канады в Иране с 2012 года, после разрыва дипломатических отношений по инициативе канадской стороны.
Министр иностранных дел Италии выразил соболезнования канадскому коллеге и заявил о полной готовности оказать поддержку.
Крушение украинского самолета МАУ в Иране произошло утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета были 11 граждан Украины.