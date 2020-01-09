«"Боинг" когда разбился? Нужно было сразу проводить совещание. Это что, дело президента? Президент может высказать свое сочувствие. К чему тогда вот все это?» — задается вопросом эксперт.
Более того, отметил Чаплыга, Зеленский своими действиями доказывает, что слишком быстро изменился на посту президента Украины, сделавшись таким же «драконом», которыми становились его предшественники.
«Сэр Ланселот стал драконом. Единственное, что он может сделать, чтобы остаться Ланселотом, — это поверить в тех людей, которые дали тебе булаву. А ты что делаешь? Плюешь им в лицо», — категоричен политтехнолог.
Утром 8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа — более 170 человек, среди которых 11 граждан Украины, — погибли.