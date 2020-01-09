Ночное совещание после катастрофы украинского "Боинга" в Иране, которое устроил вернувшийся из Омана президент Владимир Зеленский, является ненужной показухой. Об этом рассказал политтехнолог Михаил Чаплыга 9 января в эфире Youtube-канала Politeka Online

Погребинский рассказал, как крушение самолета в Иране отразится на внутренней политике Украины © Facebook, Михаил Погребинский | Перейти в фотобанк

Более того, отметил Чаплыга, Зеленский своими действиями доказывает, что слишком быстро изменился на посту президента Украины, сделавшись таким же «драконом», которыми становились его предшественники.

«Сэр Ланселот стал драконом. Единственное, что он может сделать, чтобы остаться Ланселотом, — это поверить в тех людей, которые дали тебе булаву. А ты что делаешь? Плюешь им в лицо», — категоричен политтехнолог.

Утром 8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа — более 170 человек, среди которых 11 граждан Украины, — погибли.