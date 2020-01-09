Через Украину поезд ехал почти 40 часов.
По территории Польши состав следовал по колее LHS, ширина которой составляет 1,52 метра, что соответствует ширине железнодорожных путей Украины, поэтому перегрузка поезду не потребовалась. Ширина стандартной европейской колеи составляет 1,435 метра.
По словам Кравцова, объем транзитных перевозок через Украину падает с 2008 года.
«Это вопрос не бизнеса, а геополитики. Но со своей стороны УЗ — максимально надежный партнер для транзита. Потому предлагаем альтернативные и выгодные маршруты», — утверждает глава «Укрзализныци».
Ранее руководство «Укрзализныци» пообещало запустить скоростные железнодорожные маршруты в страны Европы в 2020 году.