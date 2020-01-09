Через Украину проехал контейнерный поезд из китайского Сианя до польского Славкува, который пересек границу с ЕС без перегрузки. Об этом 9 января на своей странице в Facebook написал глава правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов

Через Украину поезд ехал почти 40 часов.

Долинский: «За весь прошедший год «Укрзализныця» отремонтировала всего 27 вагонов» © Facebook, Facebook/Eduard Dolinsky

По словам Кравцова, объем транзитных перевозок через Украину падает с 2008 года.

«Это вопрос не бизнеса, а геополитики. Но со своей стороны УЗ — максимально надежный партнер для транзита. Потому предлагаем альтернативные и выгодные маршруты», — утверждает глава «Укрзализныци».

Ранее руководство «Укрзализныци» пообещало запустить скоростные железнодорожные маршруты в страны Европы в 2020 году.