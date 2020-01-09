Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил о возможном введении в стране чрезвычайного положения. Об этом сообщает Sputnik-Абхазия в четверг, 9 января

Эксперт объяснил, чем закончится идея о «нормандском формате» по Абхазии и Южной Осетии © РИА Новости, Андрей Архипов | Перейти в фотобанк

Отмечается, что по итогам заседания совета безопасности республики Хаджимба обратился к населению с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

«Как гарантом конституции мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства», — говорится в обращении.