С утра 9 января у здания администрации президента началась масштабная акция протеста оппозиции с требованием признать результаты президентских выборов в Абхазии недействительными. Часть митингующих захватила здание администрации.
Отмечается, что по итогам заседания совета безопасности республики Хаджимба обратился к населению с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
«Как гарантом конституции мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства», — говорится в обращении.