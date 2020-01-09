«С жалобой на содержание передачи "ПоярковNEWS", которая вышла в эфире телеканала "Прямой" 27 декабря 2019 года в 22.00 (23.00 мск — ред.) обратилась гражданка Касьяненко Я.К. По ее мнению, высказывания ведущего передачи Сергея Пояркова, прозвучавшие в эфире, являются "посягательством на честь и достоинство президента Украины В. Зеленского и оскорбляют членов его семьи"», — сказано в сообщении.
Кроме того, заявитель возмущается тем, что в течение передачи употреблялась «нецензурная брань». На заседании первый заместитель председателя Национального совета Ольга Герасимюк обратила внимание на грубые нарушения журналистской этики в этой программе.