Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала «Прямой» из-за слов ведущего, в которых якобы содержалось посягательство на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 9 января сообщается на сайте ведомства

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