Администрация США не верит утверждениям о том, что Иран намеренно избежал убийства американских военнослужащих во время ракетных ударов по военным базам Соединенных Штатов в Ираке, заявил вице-президент США Майк Пенс в эфире телеканала NBC в четверг, 9 января

Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде ранее заявил, что ракетные удары Ирана по американской базе не преследовали цель убить солдат, а были направлены на то, чтобы нанести ущерб технике.

«Баллистические ракеты, выпущенные по американским базам… мы считаем, их целью было убийство американцев. У нас есть разведданные, свидетельствующие о том, что это было целью иранцев», — заявил Пенс.

США и Иран: начало конца © REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | Перейти в фотобанк Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса «земля-земля» были выпущены из Ирана по базам, где расположен военный контингент армии США.

По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.