Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде ранее заявил, что ракетные удары Ирана по американской базе не преследовали цель убить солдат, а были направлены на то, чтобы нанести ущерб технике.
«Баллистические ракеты, выпущенные по американским базам… мы считаем, их целью было убийство американцев. У нас есть разведданные, свидетельствующие о том, что это было целью иранцев», — заявил Пенс.
В ночь на среду, 8 января, иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса «земля-земля» были выпущены из Ирана по базам, где расположен военный контингент армии США.
По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.