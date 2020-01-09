Обмен пленными, состоявшийся 29 декабря 2019 года, не был самым крупным обменом в истории Украины, как об этом заявлял Офис президента. Об этом в четверг, 9 января, сообщил проект Bihus.info

Перед Новым годом, 29 декабря, Киев совершил обмен удерживаемыми лицами с республиками Донбасса. На Украину вернулись 76 человек, еще пятеро решили остаться на территории ЛДНР.

Рады все, кроме тех, кто за Майдан: чем обернулся обмен под Новый год © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский и представители Офиса президента несколько раз назвали его «крупнейшим в истории страны», что на самом деле не является правдой.

По данным издания, в декабре 2014 года в рамках обмена было освобождено 146 граждан Украины, а в феврале 2015 года — 139.

Предыдущий обмен пленными между ДНР и ЛНР с одной стороны и Украиной с другой прошел два года назад — 27 декабря 2017 года. Тогда Украина передала в ДНР и ЛНР 238 человек, а республики в обратную сторону — 73 человека.