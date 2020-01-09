По словам Репке, в пользу ракетного удара говорит резкий поворот самолета вправо перед крушением.
«Я бы скорее сказал, что это был поворот направо, когда его ударили. Все остальное было физикой и фатумом. Видео и прерывание связи показывают, что пилоты больше не контролировали ситуацию, так как на борту бушевал пожар», — написал Репке.
Кроме того, журналист отметил, что ему удалось установить точное место падения лайнера на картах.
Изучив видеозаписи свидетелей и свои координаты, он определил, что самолет двигался еще примерно 20 км после потери связи с диспетчерами. При этом экипаж не успел дать сигнал о бедствии именно из-за внезапности катастрофы.
«"Техническая ошибка" становится все менее вероятной. Атака противоракетной обороны Ирана более вероятна», — делает вывод немецкий журналист.
#Breaking #NewsMap— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 8 января 2020 г.
I finally found the exact location of the #PS752 crash site.
The Boeing traveled more than 20 kilometres after @flightradar24 lost its track over Parand and crashed in the town of Khalaj Abad.#Iran pic.twitter.com/7ILNhGzWv6