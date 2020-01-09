Родные погибшей в Иране бортпроводницы заявили, что из самолета она не звонила
Родные погибшей в Иране бортпроводницы заявили, что из самолета она не звонила
© Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк
По словам Репке, в пользу ракетного удара говорит резкий поворот самолета вправо перед крушением.

«Я бы скорее сказал, что это был поворот направо, когда его ударили. Все остальное было физикой и фатумом. Видео и прерывание связи показывают, что пилоты больше не контролировали ситуацию, так как на борту бушевал пожар», — написал Репке.

Кроме того, журналист отметил, что ему удалось установить точное место падения лайнера на картах.

Изучив видеозаписи свидетелей и свои координаты, он определил, что самолет двигался еще примерно 20 км после потери связи с диспетчерами. При этом экипаж не успел дать сигнал о бедствии именно из-за внезапности катастрофы.

«"Техническая ошибка" становится все менее вероятной. Атака противоракетной обороны Ирана более вероятна», — делает вывод немецкий журналист.