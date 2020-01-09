Украина теряет более 20 млрд кубометров транзита газа из-за «Турецкого потока», а вместе с ними крупную денежную сумму. Об этом заявил специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич 8 января в эфире телеканала NewsOne

Российский газ без посредников. "Турецкий поток" меняет энергетическую карту Европы

Эксперт напомнил, что в конце 2019 года Болгария перенесла точку сдачи импорта российского газа с румынской на турецкую границу, что лишило Киев 2,9 млрд кубов болгарского транзита, а также из украинской трубы уйдет основная часть поставок в Турцию в объеме 15 млрд кубов.

«Уже получается почти 20. Плюс, как только будет достроена транспортная инфраструктура, газ пойдет в Сербию — это еще два с лишним миллиарда поставок "Газпрома". Плюс по мелочам — Македония с 0,5 млрд и остальные», — перечислил Марунич.

Потери Киева от «Турецкого потока», по его мнению, были неизбежными, так как Украине следовало готовиться к произошедшему заблаговременно, чтобы минимизировать потери и увеличить рентабельность газотранспортной системы.

Украина неизбежно теряет объемы транспортной работы. Но к этому нужно было привыкнуть и принять это как данность еще некоторое время назад, а не обвинять партнеров, резюмировал специалист.