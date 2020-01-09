Москва и Анкара 8 января дали старт газопроводу «Турецкий поток». В рамках проекта РФ будет осуществлять прямые поставки природного газа в Турцию, а строительство второй нитки трубопровода позволит «Газпрому» поставлять газ в Восточную и Южную Европу в обход Украины.
Эксперт напомнил, что в конце 2019 года Болгария перенесла точку сдачи импорта российского газа с румынской на турецкую границу, что лишило Киев 2,9 млрд кубов болгарского транзита, а также из украинской трубы уйдет основная часть поставок в Турцию в объеме 15 млрд кубов.
«Уже получается почти 20. Плюс, как только будет достроена транспортная инфраструктура, газ пойдет в Сербию — это еще два с лишним миллиарда поставок "Газпрома". Плюс по мелочам — Македония с 0,5 млрд и остальные», — перечислил Марунич.
Потери Киева от «Турецкого потока», по его мнению, были неизбежными, так как Украине следовало готовиться к произошедшему заблаговременно, чтобы минимизировать потери и увеличить рентабельность газотранспортной системы.
Украина неизбежно теряет объемы транспортной работы. Но к этому нужно было привыкнуть и принять это как данность еще некоторое время назад, а не обвинять партнеров, резюмировал специалист.