«Иран является значительным импортером украинской сельскохозяйственной продукции. Нестабильность в Иране может иметь негативные последствия для этой часть экспорта», — написал он.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Сулеймани. Впоследствии Трамп обвинил его в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.
В ответ на убийство Сулеймани в ночь на 8 января Иран нанес удар со своей территории более чем десятком ракет по двум военным базам в Ираке, на которых находились военные США и других стран антитеррористической коалиции.
Ракетная атака длилась около 30 минут, всего было выпущено 22 ракеты. Жертв и пострадавших атаки не было.