Нестабильность в Иране может иметь негативные последствия для украинских экспортеров, поскольку эта страна является значительным потребителем украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом 9 января на своей странице в Facebook заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов

США и Иран: начало конца © REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | Перейти в фотобанк

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Сулеймани. Впоследствии Трамп обвинил его в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

В ответ на убийство Сулеймани в ночь на 8 января Иран нанес удар со своей территории более чем десятком ракет по двум военным базам в Ираке, на которых находились военные США и других стран антитеррористической коалиции.

Ракетная атака длилась около 30 минут, всего было выпущено 22 ракеты. Жертв и пострадавших атаки не было.