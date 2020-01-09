Актриса делилась воспоминаниями об отдыхе в Одессе и вспомнила о том, как она пыталась доплыть до волнореза, но начала тонуть и в результате порезалась о ракушки и камни.
«Плавать не хотелось, а вот загореть — очень… И я поняла, что лучший способ быстро и качественно покрыться загаром — попасть на волнорез… На этих волнорезах стояли люди и загорали в очень смешных позах — с вывернутыми руками. И я почему-то решила, что добраться до волнореза лучше вплавь. До него расстояние смешное — метров пятнадцать. По-собачьи я поплыла. Не знала, что возле волнореза волны бьют в лицо… И стала тонуть», — рассказала Яковлева.
По ее словам люди на волнорезе думали, что она шутит, поскольку там мелко и близко к берегу.
«Я кричала, хваталась за волнорез, а он скользкий, весь в ракушках, я не могла забраться. В конце концов кто-то сообразил меня вытащить. По всему телу стекали струйки крови — я порезалась ракушками, а тело мокрое», — продолжила актриса.
Она добавила, что с тех пор очень настороженно относиться к морю.
«Я, окровавленная, за загорающих стала хвататься от испугу. Позы их испортила. Кричала: "Хочу на берег, давайте спасательную лодку вызывать!» — вспоминает Яковлева.