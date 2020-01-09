Известная по главной роли в сериале «Каменская» российская актриса Елена Яковлева рассказала о том, как подверглась смертельной опасности на одном из одесских пляжей. Об этом актриса рассказала в интервью изданию «7 Дней», опубликованном в среду, 8 января

Актриса делилась воспоминаниями об отдыхе в Одессе и вспомнила о том, как она пыталась доплыть до волнореза, но начала тонуть и в результате порезалась о ракушки и камни.

«Плавать не хотелось, а вот загореть — очень… И я поняла, что лучший способ быстро и качественно покрыться загаром — попасть на волнорез… На этих волнорезах стояли люди и загорали в очень смешных позах — с вывернутыми руками. И я почему-то решила, что добраться до волнореза лучше вплавь. До него расстояние смешное — метров пятнадцать. По-собачьи я поплыла. Не знала, что возле волнореза волны бьют в лицо… И стала тонуть», — рассказала Яковлева.

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«Я кричала, хваталась за волнорез, а он скользкий, весь в ракушках, я не могла забраться. В конце концов кто-то сообразил меня вытащить. По всему телу стекали струйки крови — я порезалась ракушками, а тело мокрое», — продолжила актриса.

Она добавила, что с тех пор очень настороженно относиться к морю.

«Я, окровавленная, за загорающих стала хвататься от испугу. Позы их испортила. Кричала: "Хочу на берег, давайте спасательную лодку вызывать!» — вспоминает Яковлева.