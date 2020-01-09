Ранее несколько украинских телеграм-каналов сообщили со ссылкой на источники в Кремле, что в 2020 году в Украине якобы появится посол РФ, которым может стать или вице-премьер Дмитрий Козак, или известный крымский политик Наталья Поклонская.
Этому человеку, продолжила эксперт, предстоит на своем посту ежедневно проделывать серьезную кропотливую работу, в фигуральном смысле пытаясь заново построить дом из руин в тот момент, когда его закидывают камнями.
«А потом кому-то что-то не понравится, все, что ты создал, будет опять в одночасье разрушено, а ты в лучшем случае сумеешь унести ноги оттуда. Когда дело касается Украины, которая любит все переворачивать наизнанку, я даже не знаю, радоваться ли этому, или огорчаться», — указала Витязева.
В то же время, по ее словам, посла все равно следовало бы назначить, потому что, несмотря на ухудшение отношений между Киевом и Москвой, граждане РФ все равно приезжают на территорию Украины, и им нужно решать свои вопросы.
Журналистка добавила, что на этот пост следовало бы назначить мужчину, по профессиональным качествам, опыту и характеру похожего на главу Минобороны Сергея Шойгу, потому что иначе он не справится с оказанным на него давлением.