Появление посла РФ на Украине должно состояться, но это не означает, что в отношениях между Москвой и Киевом сразу же установится мир и возобновится торговля. Об этом рассказала обозреватель агентства NewsFront Юлия Витязева 8 января в интервью Politwera

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Этому человеку, продолжила эксперт, предстоит на своем посту ежедневно проделывать серьезную кропотливую работу, в фигуральном смысле пытаясь заново построить дом из руин в тот момент, когда его закидывают камнями.

«А потом кому-то что-то не понравится, все, что ты создал, будет опять в одночасье разрушено, а ты в лучшем случае сумеешь унести ноги оттуда. Когда дело касается Украины, которая любит все переворачивать наизнанку, я даже не знаю, радоваться ли этому, или огорчаться», — указала Витязева.

В то же время, по ее словам, посла все равно следовало бы назначить, потому что, несмотря на ухудшение отношений между Киевом и Москвой, граждане РФ все равно приезжают на территорию Украины, и им нужно решать свои вопросы.

Журналистка добавила, что на этот пост следовало бы назначить мужчину, по профессиональным качествам, опыту и характеру похожего на главу Минобороны Сергея Шойгу, потому что иначе он не справится с оказанным на него давлением.