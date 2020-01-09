«Самолет вышел из строя, на его борту возник пожар, но не в результате неисправности двигателей, а в результате иной причины. Таким образом, причины возникновения пожара на борту неизвестны. Но судя по всему, пожар был в салоне», — написал Бутусов.
Журналист сделал вывод, что самолет был фактически новый, и сама по себе связь и система управления выйти из строя не могли. Также, по его мнению, за штурвалом были опытнейшие пилоты, которые обладали высокой стрессоустойчивостью и были хорошо подготовлены к действиям в экстремальных условиях.
Поэтому вывести их из строя, по мнению Бутусова, могло только внезапное происшествие, которое одновременно поразило бы систему связи, управления и экипаж.