Предварительные выводы расследования крушения Boeing-747 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране свидетельствуют, что пожар на борту возник в салоне лайнера. Об этом со ссылкой на источник в Госкомиссии Украины сообщил 9 января на своей странице в Facebook главред «Цензор.net» Юрий Бутусов

Двигатели ни при чем. Источник поставил под сомнение версию крушения украинского "Боинга" © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Журналист сделал вывод, что самолет был фактически новый, и сама по себе связь и система управления выйти из строя не могли. Также, по его мнению, за штурвалом были опытнейшие пилоты, которые обладали высокой стрессоустойчивостью и были хорошо подготовлены к действиям в экстремальных условиях.

Поэтому вывести их из строя, по мнению Бутусова, могло только внезапное происшествие, которое одновременно поразило бы систему связи, управления и экипаж.